Инцидент произошел в режимном учреждении на улице Тоннельная, 4 в Ростове-на-Дону. Сотрудники ГУФСИН досматривали посылку, адресованную одному из обвиняемых. Среди продуктов они нашли семь мобильных телефонов и три зарядных устройства. Запрещённые предметы изъяли.

Как правило, продукты питания в таких случаях досматривают особенно внимательно: именно в них чаще всего прячут вещи, которые нельзя проносить.

В ГУФСИН напомнили: за передачу средств связи лицам, которые содержатся в учреждениях УИС, предусмотрена ответственность. Нарушителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией предметов. Если это произошло повторно, наказание жёстче — лишение свободы до двух лет.

Материалы по данному факту передали в отдел полиции. Теперь обстоятельства выясняют правоохранители: кому именно адресовали посылку, кто её отправлял и действовал ли человек в одиночку.