Новости Ростовской области 27 ноября: БПЛА, бензин, криминал, ДТП, погода

Ночная воздушная атака вновь затронула Ростовскую область 27 ноября — силы ПВО сработали в трёх районах. Регион продолжает фиксировать последствия дорожных происшествий: на трассе под Сальском столкнулись легковушка и грузовик, унёсшие жизни двух человек.

Неспокойно и на воде: в Азовском районе завершились поиски рыбаков, чья лодка опрокинулась на Дону. Параллельно жители региона отмечают рост стоимости топлива, а коммунальные службы Ростова готовятся к снегопаду.

Ночью над Доном сбили БПЛА ВСУ: подробности атаки на Ростовскую область

Минувшей ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. В ходе отражения удара беспилотные летательные аппараты были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также на территории Каменского и Тарасовского районов. Согласно предварительным данным, информации о пострадавших среди населения и разрушениях на земле не поступало — сведения продолжают уточняться.



Губернатор Юрий Слюсарь напомнил, что на Дону по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также на распространение подобных материалов в интернете.

В Ростовской области уничтожили БПЛА ВСУ в ночь на 27 ноября Подробнее

Смертельная авария на трассе «Усьман — Сальск»: погибли двое, включая подростка

В Ростовской области произошло ДТП с летальным исходом. Вечером 26 ноября около 18:35 на 29-м километре автодороги «Усьман — Сальск» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.



По версии полиции, водитель ВАЗ-21124 2004 года рождения не выбрал безопасную скорость и дистанцию до двигавшегося впереди ЗИЛа, что привело к столкновению. В результате полученных травм скончались два пассажира легковушки — в возрасте 22 и 15 лет. Сам водитель ВАЗа и ещё один 15-летний пассажир пострадали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

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Топливо дорожает: к концу ноября бензин в Ростовской области снова подорожал

Жители Ростовской области вновь отметили рост цен на топливо. По информации Росстата, с 17 по 23 ноября средняя стоимость бензина в регионе увеличилась на 1,15 рубля за литр. Лидером подорожания стал дизель — его цена выросла на 1,37 рубля и достигла 79,64 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал с 73,64 до 74,93 рубля за литр. АИ-95 прибавил в цене 1,11 рубля и составил 82,40 рубля за литр. При этом стоимость топлива марок АИ-98 и выше остаётся неизменной второй месяц подряд — 111,49 рубля за литр.

По данным мониторингового сервиса russiabase, всего в регионе насчитывается 525 АЗС.

Средние цены на топливо в Ростовской области 27 ноября 2026:

АИ-92: 77.48 руб./л

АИ-95: 85.15 руб./л

АИ-98: 119.55 руб./л

Дизельное топливо: 77.73 руб./л

Фактическая стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях может варьироваться.

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Трагедия на Дону: обнаружены тела двух погибших рыбаков

В Азовском районе Ростовской области нашли тела двух мужчин, пропавших после опрокидывания моторной лодки. Информация об обнаружении поступила около 20:00. Трагедия произошла 26 ноября в районе хутора Рогожкино: трое рыбаков вышли на воду без спасательных жилетов, и из-за сильной волны лодка перевернулась. Одного из мужчин — жителя Ростова-на-Дону — спас оказавшийся рядом рыбак. Двое его друзей из Краснодара погибли.



В поисковой операции участвовали два подразделения областной службы спасения на воде. С наступлением темноты работы приостановили ради безопасности водолазов. После получения информации об обнаружении тел на поверхности воды к месту направили спасателей для подтверждения данных и проведения необходимых мероприятий.

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Хищение 19 млн рублей: двое жителей Дона получили сроки за махинации со стадионом в Туапсе

Двое жителей Ростовской области осуждены за хищение 19 млн рублей, выделенных на строительство стадиона в Туапсе. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Суд установил, что мужчины 42 и 43 лет получили средства по муниципальному контракту от администрации Туапсинского муниципального образования. Деньги предназначались на строительство спортивного комплекса, однако были похищены и потрачены, в результате чего муниципалитету нанесён ущерб.



Туапсинский районный суд признал подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание — 5 лет и 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Межрайонная прокуратура потребовала взыскать ущерб, и это требование удовлетворили в полном объёме. Для обеспечения исполнения решения сохранили аресты на имущество осуждённых. Спортивный комплекс в Туапсе был достроен другими подрядчиками и уже введён в эксплуатацию.

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Коммунальщики Ростова готовятся к снегопаду

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Ростове ухудшение погоды и снег. В мэрии прошло координационное совещание, посвящённое готовности города к снегопаду. Во встрече участвовали заместители градоначальника, курирующие ЖКХ, главы районов, сотрудники Департамента ЖКХ и районных комбинатов благоустройства.



Главный вопрос — расчистка города от снега и взаимодействие служб в период осадков. Коммунальщикам поручено оперативно реагировать на изменения погоды, заранее обрабатывать дороги и улицы и своевременно приступать к снегоуборочным работам.