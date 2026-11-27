Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском и Тарасовском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Данные будут уточняться.

Ночная атака стала продолжением серии ударов по донскому региону. Накануне, в ночь на 26 ноября, над областью сбили более 20 БПЛА и ракеты — цели уничтожали в Таганроге, Ростове-на-Дону, Батайске и семи районах, а режимы беспилотной и ракетной опасности держались дольше девяти часов.