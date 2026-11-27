Состоялась онлайн-конференция с торговым представительством РФ в Малайзии. В формате «Часа с торгпредом» по видеосвязи встретились представители минэкономразвития Ростовской области, предприятий, вузов, а также федеральных и региональных институтов поддержки предпринимательства.

О специфике внешнеэкономической деятельности азиатского государства рассказал торговый представитель РФ в Малайзии Андрей Кузнецов. Участники обсудили особенности логистики, таможенно-тарифного регулирования и условия сотрудничества в контексте локализации производства.

Доля Малайзии во внешнеторговом обороте Ростовской области за первое полугодие 2026 года составила 0,03%. В структуре донского экспорта преобладают чёрные и цветные металлы — преимущественно алюминий и изделия из него (51,3%) — и химическая продукция, в основном пластмассы (48,7%). В импорте лидируют химическая продукция (52,8%), машиностроительная (34,3%) и продовольственные товары с сырьём для их производства (12,9%).

— Мы ведём активную работу по продвижению торгово-экономического, инвестиционного, технологического и гуманитарного сотрудничества Ростовской области с азиатскими странами. Рассматриваем Малайзию как перспективного партнёра для наращивания экспортных поставок, в том числе в новых товарных сегментах, — отметил начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности минэкономразвития региона Павел Войтов.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года донской регион занимает второе место по объёмам внешнеторгового оборота и экспорта в ЮФО — с долями 33,3% и 35,7% соответственно. Экспортно-импортные операции осуществлялись со 128 странами.