С приходом холодов бездомные кошки всё чаще ищут укрытия, чтобы согреться. Одним из таких мест становятся автомобили: животные забираются под капот, где сохраняется тепло двигателя. Ростовские водители отмечают, что замечают под капотами пушистых гостей всё чаще.

При температуре ниже +7 градусов кошки начинают испытывать дискомфорт и рискуют переохладиться. Особенно уязвимы котята, пожилые и больные животные. В морозы они ищут сухое и тёплое место — прячутся в подвалах, возле отопительных труб, в старых постройках, кустах или у мусорных площадок.

Однако моторный отсек может оказаться опасным убежищем. Забравшись под капот, кошка нередко остаётся там после парковки. Если водитель не заметит животное и заведёт двигатель, оно может получить серьёзные травмы или погибнуть.

Жителей Ростовской области просят перед поездкой проверять автомобиль. Достаточно несколько раз постучать по капоту, чтобы испугавшееся животное успело выбраться. К такой мере призывают и сами горожане: по их словам, пара стуков по капоту может спасти животное, пригревшееся в машине.

Помочь бездомным животным пережить зиму могут и неравнодушные горожане. Волонтёры мастерят для кошек и собак тёплые укрытия из коробок и старых вещей. Даже простая утеплённая коробка способна защитить животное от ветра и холода.