Последний месяц года принесёт ростовским водителям немало корректив: стартует капитальный ремонт на нескольких участках, продолжится замена водопровода, а где-то изменят схему движения. Собрали главное из планов городского департамента автомобильных дорог.

Ремонт дорог и благоустройство

Сразу три участка закроют со 2 по 30 декабря. Первый — улица Мусоргского от переулка Врубеля до переулка Алябьева вместе с отрезком переулка Алябьева от дома №12 до №38: здесь капитально ремонтируют перекрёсток. Второй — проспект Коммунистический в районе дома №8, где работы растянутся от дома №6 до №12. Третий — переулок Изыскательский от дома 6А до улицы Вавилова (там наводят порядок в рамках благоустройства).

Работы на водопроводе

Больше всего хлопот доставят работы на подземных коммуникациях. С 8 декабря 2026-го по 31 января 2027 года сузится проезд по улице Курчатова — от проспекта 20-летия Октября до Российской. В те же даты закроют часть улицы Максима Горького (от дома №3 до Доломановского) и переулок Волочаевский (от Белорусской до 1-й Киргизской). Дольше всех — до 31 марта 2027 года — продлятся ограничения на улице Красных Зорь от Чехова до Богатяновского Спуска.

Строительство на Пушкинской

Отдельный участок закроют из-за стройки по адресу Пушкинская, 70/54. С 8 декабря по 15 января 2027 года проезд ограничат на самой Пушкинской в створе дома №70 и на переулке Семашко в створе дома №54.

Ограничения на Буденновском

С 16 декабря по 2 марта 2027 года закроют западную сторону проспекта Буденновский от Большой Садовой до Станиславского. По ночам — с 22:00 до 05:00 мск— добавятся точечные ограничения: сузится правая полоса на Большой Садовой в сторону Буденновского (от дома №23), закроют участки Социалистической (от дома №57/26) и Серафимовича (от Буденновского до дома №46). На Серафимовича также запретят парковку — кроме того, уберут одно место для инвалидов и два обычных машино-места.

Точечные изменения: Суворова и Орбитальная

С 19 декабря на улице Суворова возле дома №103/45 с северной стороны запретят останавливаться и парковаться — появится табличка с предупреждением об эвакуации. А с 1 декабря на Орбитальной между домами №74 и №76 ограничат скорость до 40 км/ч ради безопасности движения.