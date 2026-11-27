В Миллеровском районе Ростовской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла 26 ноября около 15:40 на пятом километре дороги от трассы М-4 «Дон» до станицы Мальчевской, сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

— По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, — отметили в ведомстве.

За рулём автомобиля ВАЗ 212140 находился мужчина 2007 года рождения. Машина съехала в левый кювет и опрокинулась. Водитель и его пассажир 1983 года рождения получили травмы — обоих доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.