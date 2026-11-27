В ночь на 27 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники уничтожены на севере региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Всего над российскими регионами военные сбили больше 300 БПЛА. Рассказываем, как прошла ночь.

Семь часов тревоги

Беспилотную опасность в Ростовской области объявили накануне, в 20:21. Сначала по северной части региона, а спустя примерно 25 минут — и по южной. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон и сохранять спокойствие. Отбой режима беспилотной опасности от РСЧС пришел в 03:39 мск.

По словам донского губернатора, ночью беспилотники ВСУ сбили в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском и Тарасовском районах. При этом информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Глава региона отметил, что данные будут уточняться.

Больше 300 дронов ВСУ

По данным Минобороны, за ночь и утро дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Республикой Крым.

Атаки на другие регионы

Ночная атака беспилотников затронула не только Ростовскую область — о последствиях сообщали и в других субъектах РФ.

В Смоленской области, по словам губернатора Василия Анохина, силы ПВО сбили 45 дронов. Никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

В Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, также уничтожили 45 беспилотников ВСУ. Ладожский мост не пострадал, но его временно перекрывали — с него работали мобильные огневые группы.

В Новороссийске Краснодарского края в результате атаки пострадали три человека. По данным оперштаба Кубани, из-за падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбило окна, а в двух частных домах возник пожар.

Ограничения в аэропортах

В ночь на 27 ноября на фоне воздушной опасности Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов.

Ограничения действовали в Калуге (Грабцево), Пскове и Пулкове (Санкт-Петербург). В 07:34 аэропорт Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров ограничений на использование воздушного пространства.

К утру работа воздушных гаваней нормализовалась. В 08:17 ограничения сняли в Пскове и Пулкове, а в 08:20 — в Калуге. Все ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.