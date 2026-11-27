Тацинское ООО «Заря» распродаёт имущество из-за банкротства. На торги единым лотом выставили нежилые постройки, землю, машины и сельхозтехнику. По данным ЕФРСБ, начальная цена составляет 233,5 млн рублей.

Аукцион запланирован на 19 января 2027 года. Заявки принимают с 30 ноября 2026-го по 13 января 2027-го на площадке «Фабрикант». Повышать цену покупатели будут шагами по 5% от стартовой суммы, задаток — те же 5%.

Часть активов числится в залоге: у главы крестьянско-фермерского хозяйства Татьяны Благодарной и у ПАО «Донхлеббанк». Что именно обременено и как выглядит полный список объектов, указано в документации к торгам.

Банкротом компанию признали 9 сентября 2020 года — тогда же Арбитражный суд Ростовской области запустил конкурсное производство. Управляющим в июне 2025-го назначили Константина Коваленко.

«Заря» работает с 27 февраля 2012 года. Предприятие специализируется сдачей в аренду и управлением нежилой недвижимости, а также занимается зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами.