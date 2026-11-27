Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, во всех российских регионах, в том числе и Ростовской области, школьные последние звонки пройдут в один день, сообщают «Вести».

Ведомство определило единую дату проведения последних звонков в школах. Ей станет 26 мая. Он отметил, что такое решение позволит учащимся по всей стране более организованно подготовиться к итоговым экзаменам. Соответствующие рекомендации министерство направило во все регионы.

В программу праздника Минпросвещения рекомендует включить поднятие государственного флага и исполнение гимна России, чествование многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей школьников. Среди них могут быть участники специальной военной операции и обладатели государственных наград.

Напомним, что в 2026 году последние звонки в Ростовской области также состоялись 26 мая.