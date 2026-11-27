Рано утром на федеральной трассе недалеко от Хасавюрта опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону — Дербент. Об этом сообщил глава Дагестана Фёдор Щукин.

Во время аварии в салоне транспорта находились 28 человек. По словам главы республики, пострадавшим оказали помощь в ближайшем медучреждении, но госпитализация не потребовалась — людей отпустили домой. Погибших в ДТП нет. Экстренные службы оперативно прибыли на место и сразу занялись ликвидацией последствий ДТП.