Создание региональной концепции развития музейного дела до 2030 года обсудили на заседании совета по культуре и искусству, которое провёл губернатор Юрий Слюсарь. Документ объединит 11 разделов в пять блоков: аналитика, инфраструктура, развитие направлений деятельности музеев, кадровая политика и ожидаемые результаты.

По словам Слюсаря, Ростовская область занимает шестое место в России по объёму музейных фондов, и это хозяйство нужно содержать, сохранять и развивать, в том числе с использованием современных цифровых технологий. Концепция, которую разрабатывает Минкультуры региона, строится по аналогии с федеральной и охватит как реконструкцию зданий и сохранение фондов, так и рост туристической привлекательности через продвижение историко-культурного наследия.

Сейчас в области действуют 50 музеев, в распоряжении которых 87 отдельных зданий и площадок для посетителей. При этом каждое четвёртое музейное здание требует ремонта. На 2027–2028 годы Минкультуры России подтвердил расходы более 260 млн рублей по нацпроекту «Семья» — средства направят на реставрацию Чеховской гимназии Таганрогского музея-заповедника.

Отдельный блок концепции посвящён туризму. Музеи объединят в кластеры-маршруты: «Чеховский Таганрог» (литература и гимназический быт), «Шолоховский Верхний Дон» (казачья эпопея и этнография) и «Донская провинция» (Раздорский и Семикаракорский музеи). Также предусмотрено расширение сети муниципальных музеев, создание музея СВО на базе Аксайского военно-исторического музея и перевод частных коллекций в правовое поле.

Международному сотрудничеству уделили отдельное внимание: культура должна остаться вне политики, поэтому работу по включению городища Танаис в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжат. Городище уже внесено в предварительный список, а подготовку документов вместе с экспертами ИКОМОС регион рассчитывает завершить к 2030 году.

На заседании также заслушали доклад о работе творческих союзов над патриотическими произведениями для детей и молодёжи и о развитии культуры Аксайского района. Завершилась встреча вручением ведомственных и областных наград работникам культуры и искусства.