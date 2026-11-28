В Ростове-на-Дону Советский районный суд вынес приговор заместителю начальника отдела камеральных проверок городской налоговой инспекции. Мужчину признали виновным в служебном подлоге, сообщили в судебной инстанции.

Как уточнили в суде, сотрудник «внес в официальные документы заведомо ложные сведения из иной личной заинтересованности». В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Установлено, что он составил фиктивный акт налоговой проверки индивидуального предпринимателя - чтобы скрыть нарушение сроков и продемонстрировать результативность работы. В документ были вписаны данные о мероприятиях с апреля по июль 2023 года, хотя в тот период мужчина еще не работал в ведомстве.

Из-за подложного документа бизнесмену незаконно доначислили более 3,8 миллиона рублей налогов, а также выписали штраф на 700 тысяч рублей. Суд обязал виновного выплатить 70 тысяч рублей в доход государства и запретил ему на два года занимать должности на госслужбе.

Ранее мы писали, что Ростовский областной суд признал законным отказ в возврате наследнику более 33 млн рублей налогов.