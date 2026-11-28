Застройщики Ростовской области вынуждены экономить на архитектурных решениях из-за дополнительных обязательств, которые сопровождают проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на круглом столе в пресс-центре «ТАСС Юг» сообщил главный архитектор региона, заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Григорий Алексеев-Малахов.

По его словам, ранее девелоперы лишь иногда брали на себя создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. С переходом к комплексной застройке эти требования стали обязательной частью условий реализации проектов.

«Чем больше обременений ложится на застройщика, тем меньше у него остаётся излишков, и на чём-то приходится экономить. В первую очередь, конечно, стараются сэкономить на архитектуре. И здесь очень важно соблюдать баланс», — отметил глава архитектурного ведомства.

Ранее сообщалось, что на Дону застройщиков обяжут строить школы и детсады или платить взнос на их строительство. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.