28-летнюю беременную женщину в критическом состоянии экстренно доставили в больницу им. Семашко в Ростове-на-Дону. К моменту госпитализации она была на 24 неделе беременности и жаловалась на сильную слабость, боль в горле, изнуряющий сухой кашель и приступы удушья. Обследование показало двойную угрозу для жизни женщины и малыша: у пациентки диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, а ситуацию стремительно усугубляла впервые выявленная бронхиальная астма в стадии жизнеугрожающего обострения. Подробности рассказали в минздраве Ростовской области.

Лечение осложнялось тем, что при беременности стандартные схемы терапии применять нельзя. Врачи разных профилей ежедневно собирались на консилиумы, подбирая назначения с учётом положения будущей мамы. К спасению по каналам телемедицины подключились и федеральные эксперты из национального медцентра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Восемь суток женщина провела в реанимации под круглосуточным контролем аппаратуры и персонала, после чего её перевели в инфекционное отделение для восстановления. Усилия ростовских и столичных медиков увенчались успехом: кризис удалось преодолеть, состояние пациентки полностью стабилизировали.

Сейчас женщина уже вернулась домой в удовлетворительном состоянии и продолжает наблюдаться у участкового терапевта и акушера-гинеколога.