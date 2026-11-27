В Ростове-на-Дону на отлов и транспортировку безнадзорных животных в 2027 году планируют направить 4,1 миллиона рублей. Соответствующая закупка появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — «Городской центр управления численностью безнадзорных животных». По документам, подрядчику предстоит отловить 608 собак, стоимость отлова и транспортировки каждого животного оценили в 6,8 тысячи рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Ловить бездомных собак исполнитель будет на улицах города и доставлять их в пункт первичного осмотра и содержания на улице Портовой. Заявки на участие в аукционе принимают до 4 декабря, итоги подведут 7 декабря. Контракт рассчитан на весь 2027 год — с 1 января по 31 декабря, а работать подрядчику предстоит строго по заявкам представителей центра.