Вечером 27 ноября на фоне снегопада и 9-балльных пробок в Ростове-на-Дону резко подорожали поездки на такси. На отдельных маршрутах стоимость тарифа «Комфорт» превысила 1,6 тысячи. рублей. При этом цены на поездки по сравнению с обычными расценками выросли примерно вдвое.

По данным приложения «Яндекс Go», дорога от Большой Садовой до Горсоветской занимает около получаса и обходится в 800–1100 рублей в зависимости от тарифа. Чуть дороже — до Коммунистического проспекта на пересечение с Зорге: те же 30 минут, но стоимость превышает 1100 рублей.

Поездки средней длительности — на Северный, в Левенцовку или Чкаловский — займут почти час. Цена на тариф «вместе» стартует от 1200 рублей. Например, попасть на Ерёменко можно минимум за 1400 рублей, при том что «бизнес» выйдет всего на 100 рублей дороже. Хотя без повышенного спроса этот же путь обходится рублей в 700.

Самая долгая поездка в подборке — до Суворовского: полтора часа. Минимальная стоимость оценивается в 1350 рублей, если ехать с кем-то еще. экономный вариант составит 1500 рублей, «комфорт» — 1600, а «бизнес» — 1700.

Отчасти такие цены спровоцировал не только пятничный час пик, но и снегопад. Сильнее всего движение затруднено на Красноармейской — от вокзала до Театральной площади, а также на Большой Садовой и Горького. Заторы образовались на Буденновском, Ворошиловском, Нагибина, у площади Гагарина и на Комсомольской. Медленно едут машины на Вавилова, Таганрогской, Шолохова, Вятской и Троллейбусной.

Глава города Александр Скрябин сообщил, что на ключевых маршрутах работают комбинированные дорожные машины, распределяющие реагенты. Спецтехнику сопровождают экипажи ГИБДД, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд. Если снегопад усилится, коммунальщики повторно обработают дороги. Мэр призвал водителей держать дистанцию и сбавлять скорость рядом со спецтехникой.