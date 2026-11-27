Цены по статистике

По данным Росстата на 23 ноября, средняя цена автомобильного бензина в Ростовской области составила 80 рублей за литр. В частности АИ-92 обходится в 74,93 рубля, АИ-95 — в 82,40, а марка АИ-98 и выше — в 111,49. Дизельное топливо оценили в 79,64 рубля.

Статистика отражает усреднённые показатели по региону и не учитывает разброс между конкретными заправками и сетями. Именно поэтому цифры могут заметно отличаться от того, что публикуют аналитики.

Реальные цены на АЗС

Сервис мониторинга розничных цен russiabase приводит другие значения. Например, АИ-92 в среднем продают по 77,48 рубля, что на 2,55 рубля дороже, чем в статистике. АИ-95 стоит 85,15 рубля, что выше официальной цифры на 2,75. Самая заметная разница — по премиальному топливу: АИ-98 в рознице идёт по 119,55 рубля, тогда как статистика называет 111,49. Расхождение составляет более 8 рублей.

Дизельное топливо, наоборот, в рознице дешевле: 77,73 рубля против 79,64 по данным Росстата. Это на два рубля дешевле, нежели по статистике.