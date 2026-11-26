За неделю с 17 по 23 ноября топливо в Ростовской области прибавило в цене. Средний чек за литр бензина вырос с 78,85 до 80 рублей — плюс 1,15 рубля. Дизель тоже не отстал: его средняя стоимость поднялась с 78,27 до 79,64 рубля, то есть на 1,37 рубля.

В частности самый распространеннный АИ-92 подорожал на 1,29 рубля — с 73,64 до 74,93. Марка АИ-95 прибавила 1,11 рубля и теперь стоит 82,40. А вот АИ-98 и выше остался на прежнем уровне — 111,49 рубля.

Для сравнения: в целом по ЮФО 23 ноября бензин стоил 80,7 рубля, дизель — 86,08. По России цифры скромнее — 74,41 и 87,73 соответственно. То есть Ростовская область по бензину держится примерно на уровне округа, а вот дизель у нас заметно дешевле среднего по югу.

Главный вывод для автомобилиста: заправка за неделю стала ощутимо дороже — особенно для тех, кто ездит на дизеле. Единственная хорошая новость — премиальный 98-й не изменился в цене.