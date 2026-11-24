На оперативном совещании с членами правительства Ростовской области обсуждали обеспечение региона топливом. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Запасы у вертикально интегрированных компаний достаточные, сетевые операторы работают в штатном режиме», — отметил он.

Также на совещании подчеркнули: власти региона совместно с федеральными структурами принимают меры для стабилизации рынка.

Губернатор поручил ежедневно контролировать ситуацию с поставками топлива и подготовить план действий на случай её ухудшения.