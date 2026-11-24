В Ростовскую область доставили четыре подогревателя высокого давления для Ростовской АЭС. Оборудование необходимо для модернизации и продления срока эксплуатации энергоблока № 1. Об этом сообщает управление информационной политики донского правительства.

Новое оборудование изготовили на заводе «ЗиО-Подольск» для замены устаревших коллекторно-спиральных подогревателей в машинном зале энергоблока.

Подогреватели высокого давления отличаются повышенной эффективностью и простотой в обслуживании. Их длина — более 11 метров, а вес — свыше 120 тонн. Срок службы составляет 30 лет.

Техника нагревает питательную воду, которая поступает в парогенератор. Это снижает расход тепла на генерацию пара и увеличивает электрический КПД блока: из того же количества тепла от реактора вырабатывается больше электроэнергии.

Оборудование доставили на атомную станцию на специализированных автотранспортных платформах — техника преодолела более тысячи километров.

«Модернизация Ростовской АЭС — это инвестиции в энергетическую стабильность ЮФО на десятилетия вперёд. Новое поколение подогревателей позволит не только повысить КПД энергоблока, но и существенно снизить нагрузку на экологию региона», — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Подогреватели установят в машинном зале блока № 1 во время планово-предупредительного ремонта.