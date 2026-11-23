В Ростове состоялась XXVIII отчётно-выборная конференция регионального отделения Российского Красного Креста. В ней участвовали делегаты, представители власти, партнёры и почётные гости.

На открытии мероприятия с приветствиями выступили депутат Заксобрания Ростовской области Елена Елисеева и замминистра региональной политики Александр Буланов.

На конференции представили результаты работы отделения: основные направления деятельности, реализованные проекты и инициативы по помощи людям в трудной жизненной ситуации. Партнёрам, поддерживающим гуманитарные и социальные инициативы, вручили благодарственные письма.

По итогам голосования делегаты вновь избрали Веронику Ященко председателем Ростовского регионального отделения организации.

«Хочу искренне поблагодарить партнёров за доверие, поддержку и плодотворное сотрудничество. Благодаря вашей готовности объединять усилия возможна реализация значимых социальных и гуманитарных проектов. Для меня большая честь вновь получить доверие делегатов и продолжить эту работу», — отметила Вероника Ященко.

На конференции подвели итоги работы, отметили вклад партнёров и подтвердили готовность к дальнейшему развитию совместных инициатив.