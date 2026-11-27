Причиной жутких пробок стали традиционный вечерний час пик и снегопад.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», загруженность городских магистралей оценивается в 8 баллов. Сильнее всего движение затруднено на Красноармейской, а также на Большой Садовой и Горького. Не лучше ситуация и на проспектах, которые пересекают эти улицы. Например, на Буденновском, Ворошиловском, Нагибина. Исключением не стал отрезок в районе кольца на площади Гагарина и Комсомольской. После Сельмаша машины стоят на Троллейбусной и Вятской. По дороге в Суворовский выделена красным Вавилова, в Военведе - Таганрогская. На Западном пробки тянутся и по Мадояна с Доватора, и по Малинвоского, и по Стачки - особенно там, откуда автомобилисты заезжают на мост, выбираясь из центра.

Глава города Александр Скрябин сообщил, что на основных маршрутах работают комбинированные дорожные машины, которые распределяют реагенты. Спецтехнику сопровождают экипажи ГИБДД — это помогает ей беспрепятственно проезжать по загруженным магистралям. Если снегопад усилится, коммунальщики проведут повторную обработку. Реагент превращает снег в кашицу, которую затем убирают отвалами, чтобы дороги оставались безопасными.

Мэр попросил водителей с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.