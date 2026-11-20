Вечером 20 ноября Ростов-на-Дону столкнулся с серьёзным транспортным коллапсом. Традиционный пятничный час пик наложился на осеннюю непогоду, в результате чего центральная часть южной столицы оказалась практически парализована.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность ключевых магистралей в центре города достигла критических 8–9 баллов. Движение со скоростью черепахи наблюдается на Большой Садовой, проспекте Ворошиловском, а также на улицах Текучёва, Сиверса, Пушкинской и Красноармейской. Стандартная поездка по центру может занять в три-четыре раза больше времени, чем обычно.

Картографический сервис также сообщает о ДТП, которые затрудняют движение. Так, аварии наблюдаются на проспекте Нагибина (в сторону центра), а также на улице Шеболдаева (в сторону РГУПС).

Водителям советуют планировать свои маршруты заранее, следить за оперативной обстановкой на онлайн-картах и закладывать дополнительное время на дорогу.