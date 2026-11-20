Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили ход реконструкции трассы М-4 «Дон». Встреча состоялась в ходе «Транспортной недели–2026».

Речь в том числе пошла о реконструкции участка трассы М-4 «Дон» (с 933 по 1024 км), протяжённость которого составляет 91 км. Этот отрезок трассы проходит через Каменский, Красносулинский, Октябрьский районы, а также Каменск-Шахтинский и Шахты. Работы стартовали в прошлом году, готовность объекта уже превышает 70%. Завершить реконструкцию планируется летом 2027 года.

Водители получат современную шестиполосную магистраль с освещением и интеллектуальной системой управления движением. Юрий Слюсарь чётко обозначил позицию по тарифам для жителей Шахт.

«Люди добираются в Ростов на работу, ездят на учебу в вузы и возят близких в областные больницы. Необходимо, чтобы для жителей Шахт, которые пользуются этой дорогой постоянно, были предусмотрены понятные и справедливые условия. Гибкая система абонементов и скидок для местных жителей – это как раз тот механизм, который позволит обеспечить им проезд по комфортной скоростной трассе без излишней нагрузки на семейный бюджет», — подчеркнул губернатор.

В результате сторонам удалось выработать компромиссное решение. Для шахтинцев, использующих транспондер, разработали гибкую систему абонементов. Пакет на 50 поездок обойдется в 2000 рублей. Таким образом, одна поездка для автомобилей первой категории будет стоить всего 40 рублей вместо базовых 100 рублей.

При этом на участке будет действовать открытая система оплаты — средства списываются только при фактическом пересечении терминала. Также будет сохранён бесплатный альтернативный маршрут через Новочеркасск, который сопоставим по протяженности и соответствует всем требованиям законодательства.