Мэрия Ростова объявила конкурс на отлов бездомных собак. Извещение опубликовано на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных», входящее в структуру городской администрации. Подрядчик должен отлавливать и транспортировать животных, у которых нет владельцев. Контракт рассчитан на весь будущий год. На эти работы выделено более 4,1 млн рублей из бюджета.

Ранее мы писали, что в июле ростовские власти провели электронный аукцион на оказание услуг по содержанию бездомных собак. Объём услуг рассчитан на 16 200 условных единиц содержания, а размещаться животные будут в приюте «ЦБЖ» на улице Портовой.