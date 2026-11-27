Основатель ростовской фэшен-группы «Глория Джинс» Владимир Мельников заявил, что свои фабрики в Ростовской области он не продал, а отдал бесплатно. По его словам, никакой цены он не назначал — просто хотел передать производство в чужие руки, чтобы оно не простаивало и продолжало хоть что-то выпускать.

В интервью Forbes предприниматель уточнил, что ещё две фабрики остались у него, но стоят законсервированными. Покупателей он не ищет: Мельников предложил губернатору и государству забрать производства и сделать из них что-то полезное. За законсервированными цехами, по его словам, сохраняется охрана, а оборудование там итальянское и японское — лучшее в мире.

Напомним, что в конце 2024 — начале 2025 года организация продала и сдала в аренду большинство своих фабрик в Ростовской и Волгоградской областях и Кабардино-Балкарии. Мельников объяснял это отсутствием в России новых технологий для роста производительности и дефицитом работников — по его оценке, группа теперь компания-ритейлер, а не производитель.

Финансовые показатели это подтверждают. Прибыль корпорации— производственного подразделения группы — по итогам 2025 года упала на 46%, до 883,5 млн рублей, выручка снизилась на 3%, до 55,8 млрд рублей. У торгового сегмента выручка сократилась на 15%, до 24,4 млрд рублей, чистая прибыль — на 62%, до 70,2 млн рублей. В июне 2026 года головной офис компании переехал в Дубай.