В Ростове-на-Дону активно обрабатывают дороги от наледи, которая может появиться из-за мокрого снега. Об этом в соцсетях рассказал глава города Александр Скрябин.

Как пояснил градоначальник, снег в городе пока небольшой, однако к вечеру синоптики обещают понижение температуры, и на дорогах может образоваться наледь. Чтобы не допустить скользкого наката, комбинаты благоустройства приступили к очередной превентивной противогололёдной обработке проезжей части.

Кроме того, на ключевых маршрутах комбинированные дорожные машины сопровождают экипажи ГИБДД — это позволяет спецтехнике без препятствий проезжать по оживлённым дорогам.

Если снегопад усилится, коммунальные службы повторят обработку. Реагент превращает снег в кашицу, которую затем убирают отвалами, — так дороги остаются безопасными.