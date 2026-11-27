18 жилых домов и другие объекты остались без горячей воды и отопления в центре Ростова-на-Дону днём 27 ноября. Об этом со ссылкой на ООО «Ростовские тепловые сети» сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Причиной стал ремонт участка тепловой сети на проспекте Соколова. Работы и подключение потребителей планировали завершить к 17:00, однако, по словам жильцов, тепла в домах по-прежнему нет.

Без тепла и горячей воды остались адреса:

проспект Соколова: 6, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22/114;

проспект Ворошиловский: 6, 8, 10, 12;

улица Станиславского: 120, 122, 124, 128/10, 130;

улица Социалистическая, 112.

Добавим, в донской столице сейчас идёт мокрый снег. Судя по данным интернет-сервисов, днём держится около нуля градусов, к вечеру температура опустится до минус одного градуса.