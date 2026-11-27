Количество лесных пожаров, вызванных атаками вражеских беспилотных летательных аппаратов, увеличилось втрое по сравнению с 2025 годом. Об этом rostov.aif.ru сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО Юрий Морозов.

По его словам, в прошлом году было зафиксировано 45 случаев возгораний из-за налётов БПЛА ВСУ, а в этом их число достигло 138. Площадь, пройденная огнём, выросла в 4,5 раза — со 189 до 856,11 гектара.

Подчёркивается, что наиболее критическая ситуация наблюдается в лесах города федерального значения Севастополь.

Несмотря на резкий рост угроз, лесопожарным формированиям субъектов в большинстве случаев удается своевременно реагировать на возгорания и сводить к минимуму их распространение, не допуская перехода пожаров в категорию крупных.

В качестве положительного примера Юрий Морозов отметил отметить оперативную работу Каменского лесничества Ростовской области. Здесь в течение пожароопансого сезона было ликвидировано 14 возгораний на общей площади 19,6 га, причём все они были потушены в первые сутки. Средняя площадь одного пожара составила всего 1,4 га.

Для сравнения, средний показатель площади возгорания по Ростовской области достигает 13,5 га, а в Верхнедонском районе, где зафиксировано 16 пожаров на площади 477,9 га, средняя площадь одного пожара составляет 29,8 га.