26 ноября в лицее № 13 состоялась встреча информационной группы администрации Ростова-на-Дону с жителями Пролетарского района. Мероприятие открыли и провели заместитель главы администрации города по организационным вопросам, руководитель информационной группы Виктор Сахранов и глава администрации Пролетарского района Зураб Киладзе.

По словам Зураба Киладзе, главным приоритетом в работе администрации района было и остаётся создание комфортных условий безопасного проживания. Ключевой инструмент в этой работе — прямой и честный разговор с каждым гражданином, с жителями района. Это происходит на еженедельной основе: на выездах, на приёмах граждан и в формате открытого диалога, который теперь проводится ежеквартально.

«Для нас каждое обращение — это сигнал о реальной проблеме: о местах, где есть аварийные коммуникации, вопросы благоустройства, а также социальное обеспечение. Работа с обращениями позволяет не только оперативно реагировать на конкретные ситуации, но и исправлять недостатки там, где требуются комплексные решения», — подчеркнул Зураб Киладзе.

С начала года по настоящее время от жителей Пролетарского района поступило 840 обращений, из них 164 письменных и 676 электронных. Кроме того, за последние два месяца через систему электронного взаимодействия поступило 2659 обращений.

Отдельный блок обращений ростовчан касался восстановлению инфраструктуры после «урагана века», который обрушился на донскую столицу в июле 2026 года. В рамках ликвидации последствий стихии были оперативно реализованы следующие мероприятия: снесено и обрезано более 1,6 тыс. деревьев; вывезено около 14 тыс. куб. метров порубочных остатков; ликвидировано свыше 2 тыс. свалочных очагов.

По словам Зураба Киладзе, последствия разгула стихии потребовали кратного увеличения нагрузок на службы: объём работ по обрезке и удалению деревьев в районе вырос в семь раз по сравнению с периодом с января по август 2026 года. Благодаря оперативным действиям все повреждённые коммуникации и системы жизнеобеспечения были в кратчайшие сроки восстановлены и сегодня функционируют в штатном режиме.

В центре внимания в ходе встречи оказались ключевые аспекты, влияющие на качество жизни в районе. Участники обсудили состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры и принимаемые меры по решению проблемных вопросов, организацию пассажирских перевозок и пути повышения их качества, а также планируемые мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети.

С профильными докладами перед жителями выступили руководители соответствующих подразделений городской администрации: директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ашот Мноян, директор департамента транспорта Александр Лисичкин и заместитель директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Валерий Атоян.

В завершение встречи жители Пролетарского района смогли задать вопросы представителям власти. Один из них касался ситуации во дворе домов по улицам Сарьяна, 82, и Комсомольская, 83, где после урагана до сих пор остаются крупные стволы поваленных деревьев, блокирующие доступ, в том числе для машин скорой помощи. Жители отметили бездействие управляющей компании, которая перекладывает ответственность на городскую администрацию, хотя придомовая территория находится в её ведении.

Фото: АиФ-Ростов/ Антонина Юрьева

Зураб Киладзе разъяснил, что расчистка территории многоквартирного дома входит в зону ответственности управляющей организации. Было подчёркнуто, что проблема недобросовестных УК носит системный характер и актуальна не только для Пролетарского района. В качестве оперативной меры по проблемным адресам глава района пообещал лично связаться с руководством ГЖИ для ускорения воздействия на виновников, а также проработать возможность оказания дополнительной помощи в вывозе древесных остатков.