24 ноября в Областном доме народного творчества состоялось торжественное мероприятие, посвящённое одному из самых светлых праздников — Дню матери. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил жительниц города и вручил высокие награды женщинам, внёсшим значительный вклад в укрепление семейных традиций и воспитание патриотов.

Перед началом торжественной части глава города осмотрел фотовыставку «Мать героя». На стендах были запечатлены матери героев, защитников Родины.

«„Мать Героя“ — это не просто слова. Это высокое звание, которое носят женщины, чьи сердца стали опорой для наших бойцов, чья вера согревает их вдали от дома, а молитва бережёт в самых опасных сражениях», — сказано в описании фотовыставки.

Фото: АиФ-Ростов/ Фото автора

Выступая перед собравшимися, Александр Скрябин отметил, что мама остаётся главным и самым близким человеком в жизни каждого, служа опорой и ориентиром в любые времена. Он подчеркнул, что от матерей и бабушек зависит не только благополучие семьи, но и будущее всего общества. Особую благодарность глава города выразил мамам участников специальной военной операции, назвав их подвиг великим, а сыновей — настоящими защитниками Отечества.

«Низкий поклон матерям, кто воспитал настоящих патриотов своей страны. Наш социальный фотопроект „Мать героя“ посвящён великому подвигу материнства. Мамы наших защитников тоже герои. Мы вам благодарны за прекрасных мужественных сыновей, которых вы воспитали. Настоящих героев, защитников Отечества. Спасибо вам за терпение и искреннюю силу», — сказал глава Ростова.

Александр Скрябин также рассказал о поддержке многодетных семей. По его словам, в донской столице проживает более десяти тысяч многодетных семей, и их число ежегодно растёт. Только в текущем году социальную помощь в виде различных выплат получили более 29 тыс. семей с детьми на общую сумму свыше миллиарда рублей. Глава города пожелал женщинам находить время не только для заботы о близких, но и для реализации собственных талантов и увлечений.

После этого Александр Скрябин вручил ростовчанкам знаки отличия «Мать героя». Все награждённые являются матерями участников специальной военной операции.

Фото: АиФ-Ростов/ Фото автора

Кроме того, благодарностью главы города Ростова-на-Дону были отмечены многодетные мамы.

В продолжение вечера творческие коллективы представили музыкальные номера. Напомним, в России День матери отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 29 ноября.