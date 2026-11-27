Ростовскую область накрыл первый снег. Осадки прошли 27 ноября — белым ковром засыпало Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Батайск и северные районы региона. К вечеру пятницы снежный покров сохраняется на улицах, местами гололедица.

По данным синоптиков, вечером в области ожидается до минус двух градусов, на севере региона — до минус пяти. К выходным похолодает до минус шести ночью. Осадки в виде снега и мокрого снега продолжатся, местами возможна метель.

Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности: на дороги области выведено более 100 единиц техники. В первую очередь обрабатывают мосты, путепроводы, спуски и подъезды к больницам и школам.

В ГИБДД по Ростовской области просят водителей быть предельно внимательными: соблюдать дистанцию, снизить скорость и заранее заменить летнюю резину на зимнюю.