Вечером 27 ноября Ростов-на-Дону сковали 8-балльные пробки. Помимо традиционного часа пик в пятницу ситуацию на дорогах усугубил снег.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», главные артерии донской столицы оказались в заторах, уровень загруженности городских магистралей оценивается в 8 баллов. Судя по карте, намертво стоят Красноармейская — от железнодорожного вокзала до Театральной площади, Большая Садовая и Горького на том же участке. Заторы наблюдаются на Буденновском, Ворошиловском, Нагибина, на кольце площади Гагарина и Комсомольской. Едва двигаются машины по Вавилова, Таганрогской, Шолохова, Вятской и Троллейбусной. Не лучше ситуация на мосту Стачки, а также далее по проспекту, на улицах Мадояна, Доватора и Малиновского.

Как сообщил глава города Александр Скрябин, на ключевых маршрутах работают комбинированные дорожные машины: они распределяют реагенты. Спецтехнику сопровождают экипажи ГИБДД — это позволяет ей беспрепятственно проезжать по оживленным магистралям. Если снег усилится, коммунальные службы повторят обработку. Реагент превращает снег в кашицу, которую затем убирают отвалами, — так дороги остаются безопасными.

Мэр обратился к водителям с просьбой с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.