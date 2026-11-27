Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) остановил производство после ночной атаки дронов и ракет, длившейся более шести часов. Это единственный действующий НПЗ в Ростовской области, и его остановка вызвала вопросы: грозит ли региону дефицит топлива и рост цен на заправках. Своими оценками с изданием «Блокнот Ростов» поделились адвокат по экологическим делам, кандидат экономических наук Евгений Жаров и кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лилия Ежова.

Завод мощностью около 100 тысяч баррелей в сутки (5,6–7,5 миллиона тонн нефти в год) выпускает в основном дизтопливо, мазут и прямогонный бензин. Поэтому, по оценке Жарова, влияние на рынок автомобильного бензина будет незначительным, а наиболее ощутимые последствия ждут сегмент дизтоплива: потребление горючего в регионе уже выросло в 1,5–2 раза, и перестройка логистики может обернуться временной нехваткой топлива и очередями на АЗС.

Ежова считает остановку неприятным, но не критическим событием: значительная часть продукции завода традиционно шла на экспорт. Бензин поступает в регион с других заводов страны через биржу и по железной дороге. Дизтопливо может на время подорожать для аграриев, перевозчиков и строителей, особенно для небольших компаний, закупающих его у независимых поставщиков.

Избыток дизтоплива в России позволяет при необходимости перенаправить экспортные объёмы на внутренний рынок. Среди инструментов стабилизации Ежова называет временные ограничения экспорта, демпфер и контроль биржевых продаж. По мнению Жарова, потребности области также способны покрыть запасы крупных вертикально интегрированных компаний — «Роснефти», «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома».

По оценке Жарова, перебои могут продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев — тогда сложности ощутят не только автомобилисты, но и сельское хозяйство, транспорт, логистика и промышленность. Ежова отмечает, что завод уже не раз возвращался к работе после подобных атак, а сроки восстановления зависят от характера повреждений. Потребителям она советует не поддаваться панике и не скупать топливо впрок — именно ажиотажный спрос чаще всего и создаёт очереди.

Оценки специалистов сходятся в одном: главная зона внимания сейчас — дизельное топливо. Яснее станет после оценки повреждений и появления информации о сроках восстановления производства.