День запомнился сразу несколькими событиями: пассажирский автобус из Ростова попал в ДТП в Дагестане, а вечерний снегопад сковал Ростов восьмибалльными пробками. Главные события 27 ноября — в материале АиФ-Ростов.

Опрокинувшийся автобус

Утром 27 ноября под Хасавюртом опрокинулся автобус, направлявшийся из Ростова-на-Дону в Дербент. В салоне находились 28 пассажиров. Глава Дагестана Фёдор Щукин сообщил: медицинскую помощь оказали на месте, в больницу никого не увезли, обошлось без жертв. Экстренные службы быстро прибыли к месту происшествия.

«Ситуацию держу на личном контроле», — написал Щукин и попросил водителей не терять бдительность.

Республиканское управление Следкома возбудило уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, шофёр потерял контроль над машиной, и та перевернулась.

Точка в споре с застройщиком

Кассация в Северо-Кавказском округе поддержала жителей домов возле Береговой, 23А, оставив в силе предыдущие вердикты.

Конфликт тянулся с 2022 года: тогда департамент архитектуры согласовал ООО «Парус» строительство 12-метрового «Делового центра» рядом с набережной. Соседей такой поворот возмутил — объект встал бы вплотную к их дворам. Люди поделились своими опасения: пробки, дефицит парковок, нагрузка на коммуникации, угроза соседним зданиям.

Прокуратура обнаружила нестыковки в бумагах. По данным застройщика и ЕГРН, охранных зон теплотрассы было две, а эксперты насчитали одну. Спорным оказалось и расстояние от домов до парковочного въезда: «Парус» указывал чуть больше 12 метров при норме не менее 15, специалисты — 16. Разрешение в итоге аннулировали. Компания дошла до арбитража, но в марте 2026 года областной суд подтвердил законность отзыва. Апелляцию отклонили в июне, а 26 ноября кассация не нашла оснований менять решения. Представитель «Паруса» уверял: нарушений не было. Суд с этим не согласился.

Снег, пробки и разорение на такси

К вечеру 27 ноября улицы Ростова встали — сервис «Яндекс.Карты» оценил трафик в 8 баллов. Сильнее всего были забиты Красноармейская, Большая Садовая и Горького. Стояли Буденновский, Ворошиловский, Нагибина, район площади Гагарина и Комсомольской. Красным также отметили Вавилова, Таганрогскую, Шолохова, Вятскую и Троллейбусную.

Мэр Александр Скрябин пояснил: по ключевым маршрутам курсируют комбинированные машины, которые распределяют реагент. Их сопровождают экипажи ГИБДД, чтобы техника не застревала в потоке. При усилении снегопада обработку повторят: реагент превращает осадки в кашицу, а отвалы убирают её с дороги. Градоначальник попросил водителей войти в положение коммунальщиков.

На фоне непогоды поездки на такси подорожали примерно вдвое. Тариф «комфорт» на отдельных направлениях перевалил за 1,6 тысячи рублей. От Большой Садовой до Горсоветской приходилось тратить 800–1100 рублей в зависимости от класса. До Северного, Левенцовки или Чкаловского добирались за 1200 рублей. Дольше всего ехать до Суворовского: полтора часа и минимум 1350 рублей в режиме совместной поездки.