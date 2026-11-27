Экс-директор департамента ЖКХ Азова стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Следкоме и главке МВД Ростовской области.

По версии следствия, в декабре 2025 года чиновник подписал акт приёмки работ по муниципальному контракту на содержание дорог города, содержавший недостоверные сведения о покупке противогололёдных материалов. Обработку дорог и тротуаров реагентами, как выяснилось, провели только на бумаге. За это подрядчику перечислили 2,6 млн бюджетных рублей.

Дело возбудили по материалам полиции экономического блока Ростовской области. Задержанный — 35-летний ростовчанин. Меру пресечения ему пока не избрали, он находится в ИВС.