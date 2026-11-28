В Ростовской области резко выросло число краж через вредоносное ПО на смартфонах. Мошенники маскируют трояны под полезные сервисы и получают доступ к банковским счетам, мессенджерам и аккаунтам на Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Киберполиция выделяет три основные схемы заражения телефонов.

Первая — поддельные системные обновления. В мессенджерах, смс или во всплывающих окнах человеку предлагают срочно обновить банковское приложение, Госуслуги или Android. По ссылке скачивается файл формата .apk, после запуска которого на телефон попадает программа удалённого доступа, позволяющая управлять экраном.

Вторая — фейковые VPN-сервисы. В Telegram-каналах и ботах рекламируют «бесплатный и быстрый VPN», но вместо шифрования трафика такое приложение запрашивает расширенные права, крадёт пароли и другие данные, а телефон жертвы превращает в прокси-сервер для чужих киберпреступлений.

Третья — нейросети для смены внешности: в соцсетях, например, рекламируют сервисы по подбору причёски. Ссылка скачивает файл в обход официальных магазинов, программа сразу запрашивает доступ к памяти, контактам и функции «Специальные возможности», а затем скрытно ставит троян.

Полиция советует скачивать приложения только из официальных магазинов и отключить в настройках телефона установку из неизвестных источников: банки, госресурсы и разработчики операционных систем никогда не рассылают установочные файлы в сообщениях и на сторонних сайтах. Если обычное приложение просит доступ к смс, журналу звонков, контактам или «Специальным возможностям», его лучше сразу удалить.

При подозрении на заражение телефон нужно перевести в авиарежим, позвонить в банк по официальному номеру с другого устройства, заблокировать счёт и обратиться в полицию.