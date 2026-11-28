Глава Ростовской области Юрий Слюсарь утром 28 ноября проинформировал, что в течение минувшей ночи при отражении воздушного нападения на регион было ликвидировано более 50 беспилотников ВСУ. Средства ПВО сработали в Новошахтинске, а также на территории семи муниципальных образований - Боковского, Верхнедонского, Красносулинского, Обливского, Усть-Донецкого, Чертковского и Шолоховского районов.

Сведений о жертвах и повреждениях на земле не поступало - данные продолжают уточняться.

Губернатор вновь обратил внимание жителей на действующий в Донском крае запрет: снимать на фото и видео атаки дронов и выкладывать соответствующие материалы в интернет по-прежнему нельзя.