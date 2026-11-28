В Ростовской области начинается настоящая зима. По данным Северо-Кавказского УГМС, в ближайшие три дня обещают мокрый снег, а в воскресенье разгуляется метель. Дороги покроются льдом, и скользко будет все выходные.

Погода в Ростовской области

В субботу, 28 ноября, в ряде муниципалитетов южной половины Дона пройдут небольшие и умеренные осадки — мокрый снег с дождём. Там же он налипнет на провода и деревья. Северо-восточный ветер (около 7–12 метров в секунду) не принесёт сильных порывов. Днём столбик термометра покажет от −4 до +1 градуса. Гололедица на дорогах сохранится до конца периода.

На следующий день местами снова выпадет небольшой снег. В Приазовье днём ветер усилится до 15–17 метров в секунду. Ночью похолодает до −7…−2, при прояснениях — до −9 градусов. Днём обещают от −6 до −1.

Аналогичная погода будет и 30 ноября. На юге региона разгуляется метел, а направление и порывы ветра останутся прежними. Ночью термометр покажет от −8 до −3 градусов, при прояснениях — до −10. В светлое время суток станет чуть теплее: до −2, хотя в ряде муниципалитетов мороз может держаться на уровне −7 градусов.

Прогноз для Ростова-на-Дону

Примерно такая же погода актуальна и для доской столице. В отличие от других территорий Ростовской области, снега тут почти не будет, а дневная и ночная температура практически не станет отличаться: около нуля 28 ноября, а 29-го и 30-го она будет колебаться в районе -3 градусов.