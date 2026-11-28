Новости Ростовской области 28 ноября: атака БПЛА, бензин, ДТП, погода

Минувшая ночь выдалась напряжённой для Ростовской области: силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников. В регионе фиксируются трагические происшествия на дорогах, растёт статистика лесных пожаров, вызванных вражескими дронами, и существенно меняется погода.

В материале rostov.aif.ru — ключевые события последних суток.

Более 50 беспилотников ВСУ уничтожены над Ростовской областью: подробности ночной атаки

В ночь на 28 ноября при отражении воздушного нападения на Ростовскую область российские силы ПВО ликвидировали свыше 50 БПЛА ВСУ. Как сообщает губернатор Юрий Слюсарь, дроны были сбиты над городом Новошахтинск, а также над семью районами региона: Боковским, Верхнедонским, Красносулинским, Обливским, Усть-Донецким, Чертковским и Шолоховским.

Информация о последствиях на земле — пострадавших и разрушениях — в настоящее время уточняется. Юрий Слюсарь напомнил, что на Дону по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъёмку отражения воздушных атак, а также на публикацию соответствующих материалов в интернете.

Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 28 ноября. Что сообщил губернатор? Подробнее

Смертельная авария под Ростовом: два человека погибли, трое госпитализированы

В Ростовской области произошло ДТП с летальным исходом. По данным регионального управления Госавтоинспекции, трагедия случилась 27 ноября около 17:00.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, выехал на полосу встречного движения на участке, где этот манёвр правилами не запрещён, и столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 67-летнего водителя. Водитель и пассажир Hyundai скончались на месте. Ещё трое — водитель и два пассажира Chevrolet — были доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ростовчане спасли набережную от застройки и разорились на такси из-за снега Подробнее

Лесные пожары от атак БПЛА на Юге России выросли втрое за год

Количество лесных пожаров, возникших из-за атак вражеских беспилотников, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за год увеличилось втрое — с 45 до 138 случаев. Площадь возгораний выросла в 4,5 раза и достигла 856,11 га против 189 га годом ранее. Об этом rostov.aif.ru сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО Юрий Морозов.

В большинстве случаев лесопожарным формированиям удаётся оперативно ликвидировать возгорания и не допускать их распространения. В качестве положительного примера Морозов привёл Каменское лесничество Ростовской области, где за сезон потушили 14 возгораний на общей площади 19,6 га — все в первые сутки, средняя площадь одного пожара составила 1,4 га. Для сравнения: средняя площадь лесного пожара по Ростовской области достигает 13,5 га, а в Верхнедонском районе, где зарегистрировали 16 возгораний общей площадью 477,9 га, этот показатель составил 29,8 га.

За год количество лесных пожаров из-за БПЛА ВСУ на Юге России выросло втрое Подробнее

Новошахтинская УК выплатит ещё 170 тысяч рублей за падение женщины на льду

В Новошахтинске управляющая компания выплатит женщине дополнительно 170 тысяч рублей после падения на льду. Ранее компания уже добровольно перечислила пострадавшей 200 тысяч рублей, однако она сочла эту сумму недостаточной.

Суд дополнительно взыскал 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за отказ полностью удовлетворить требования потребителя. Кроме того, управляющая компания должна возместить 20 тысяч рублей расходов на представителя, а также перечислить 3 тысячи рублей госпошлины в местный бюджет.

На дороги Ростова вышли противогололёдные машины Подробнее

Бензин в Ростовской области снова подорожал: данные за неделю

С 17 по 23 ноября в Ростовской области выросла стоимость трёх видов топлива. АИ-92 подорожал до 74,93 рубля за литр, АИ-95 — до 82,4 рубля за литр (+1,1 ₽), дизельное топливо — до 79,6 рубля за литр (+1,3 ₽). Цена на АИ-98 осталась прежней — 111,5 рубля за литр.

Средние цены на топливо в Ростовской области 28 ноября 2026:

АИ-92: 77.48 руб./л

АИ-95: 85.15 руб./л

АИ-98: 119.55 руб./л

Дизельное топливо: 77.73 руб./л

Фактическая стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях может варьироваться.

Экономисты обсудили цены на топливо из-за остановки новошахтинского НПЗ Подробнее

На Ростовскую область надвигается настоящая зима: мокрый снег, метель и гололедица

По данным Северо-Кавказского УГМС, в ближайшие три дня в Ростовской области ожидается мокрый снег, а в воскресенье — метель. Дороги покроются льдом, скользко будет все выходные.

В субботу , 28 ноября, в ряде муниципалитетов южной половины Дона пройдут небольшие и умеренные осадки — мокрый снег с дождём, там же возможно налипание на провода и деревья. Северо-восточный ветер (7–12 м/с) не принесёт сильных порывов. Днём столбик термометра покажет от −4 до +1 градуса. Гололедица на дорогах сохранится до конца периода.