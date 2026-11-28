Жителей Ростовской области приглашают поучаствовать в V Всероссийском налоговом диктанте. Присоединиться к проекту можно до 5 декабря 2026 года, сообщили в УФНС России по Ростовской области. Налоговый диктант — возможность проверить свои знания в сфере налогообложения.

Акция проходит в рамках Месяца налоговой культуры и грамотности. Организатор — Академия лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России при поддержке Федеральной налоговой службы.

Участие бесплатное и открыто для всех желающих независимо от возраста, образования и профессии. Диктант проходит онлайн: нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать уровень сложности и ответить на 20 вопросов за 45 минут — с компьютера или мобильного устройства.

Результаты покажут сразу после завершения: набравшие от 90 до 100 баллов получат электронный диплом, остальные — сертификат. Студенты с результатом 90 баллов и выше смогут выйти в олимпиаду «Налоги» сразу со второго тура.

Пройти диктант можно до 5 декабря 2026 года на сайте Академии ФНС ЛАБ.