В Ростовской области средняя стоимость бензина АИ-92 составила 74,93 рубля за литр. Это следует из данных Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты с 17 по 23 ноября. За неделю цена выросла на 13 копеек.

По свежей сводке статистики на 23 ноября, средний ценник на автомобильное топливо в регионе достиг 80 рублей за литр. Неделей раньше, 16 ноября, показатель держался на уровне 78,85 рубля — таким образом, за семь дней горючее на донских АЗС прибавило сразу 1 рубль 15 копеек.

Заметнее всего за отчётный период подорожало дизельное топливо: рост составил 1 рубль 37 копеек — с 78,27 до 79,64 рубля за литр. Бензин АИ-92 прибавил 1 рубль 29 копеек (с 73,64 до 74,93 рубля). Цена на АИ-95 поднялась на 1 рубль 11 копеек — до 82,40 рубля вместо прежних 81,29. Бензин АИ-98 и выше по-прежнему отпускают в среднем по 111,49 рубля за литр.