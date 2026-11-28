В Таганроге планируют вложить 260 миллионов рублей в Чеховскую гимназию, а застройщики стали экономить на многоквартирных домах. Рассказываем, чем ещё запомнилась суббота.

Реставрация гимназии

На реставрацию Чеховской гимназии в Таганроге направят свыше 260 миллионов рублей. Минкультуры России подтвердило финансирование на 2027–2028 годы по нацпроекту «Семья». Работы войдут в региональную концепцию развития музейного дела до 2030 года, которую представил губернатор Юрий Слюсарь на заседании совета по культуре и искусству. Здание бывшей мужской гимназии, где учился Антон Павлович Чехов, сейчас входит в состав Таганрогского музея-заповедника.

Для туристов в городе перезагрузят навигацию: площадки объединят в маршрут «Чеховский Таганрог» о литературе и гимназическом быте XIX века. На заседании обсудили и другие знаковые объекты — Троицкую крепость, чей музей «Петровские казармы» закрыт из-за аварийного состояния зданий, и Археологический музей-заповедник «Танаис», который власти хотят включить в список ЮНЕСКО. Губернатор также поддержал идею открыть музейное пространство в Таганрогском театре имени Чехова после капремонта в 2027 году — с редким реквизитом и предметами из Бахрушинского музея.

Экономия на квартирах

Девелоперам Ростовской области стало всё труднее совмещать обязательства по комплексному развитию территорий с выразительным обликом новых домов. Об этом на круглом столе в пресс-центре «ТАСС Юг» рассказал главный архитектор региона, заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Григорий Алексеев-Малахов.

По его словам, раньше компании лишь эпизодически подключались к созданию социальных, инженерных и транспортных объектов. Теперь, с переходом на КРТ, такие задачи стали нормой для каждого проекта.

Чем шире список обязательств, тем скромнее остаток средств — и застройщики ищут, на чём сэкономить. Первой обычно страдает архитектура, пояснил замминистра. Он подчеркнул, что здесь важно не перейти грань.

«Чем больше обременений ложится на застройщика, тем меньше у него остаётся излишков, и на чём-то приходится экономить. В первую очередь, конечно, стараются сэкономить на архитектуре. И здесь очень важно соблюдать баланс», — отметил Алексеев-Малахов.

ДТП с погибшими

Субботу омрачили сразу две аварии в Ростовской области. Они случились накануне, но известно о них стало только 28 ноября. Первая произошла в Белокалитвинском районе на трассе между Волгоградом и Каменском: там столкнулись три машины. Водитель «Лады Гранты» въехал в иномарку впереди. От удара отечественную легковушку выбросило на встречку, где она врезалась в грузовик Dongfeng. Сидевший за рулём «Гранты» 19-летний молодой человек скончался на месте.

Ещё одна авария случилась на трассе Ростов — Ставрополь. По данным областной Госавтоинспекции, 23-летний водитель Hyundai Accent, по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено. Навстречу ехал Chevrolet Lacetti под управлением 67-летнего мужчины. От сильного удара на месте погибли водитель и пассажир Hyundai. Трое человек из Chevrolet — водитель и пассажиры — получили ранения и попали в больницу.