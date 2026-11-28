Сотрудники Госавтоинспекции Ростова-на-Дону помогли будущим родителям вовремя добраться до медицинского учреждения.

Во время несения службы на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского к инспекторам ОБ ДПС Отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Ростову-на-Дону Роману Ганбарову и Антону Бутенко подъехал взволнованный мужчина. Он рассказал полицейским, что его супруга, находившаяся в салоне автомобиля, начала рожать. Понимая, что в такой ситуации дорога каждая минута, водитель попросил содействия — сопроводить машину до роддома.

Инспекторы незамедлительно откликнулись и организовали сопровождение транспортного средства до Перинатального центра Ростовской области. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских семья вовремя добралась до медицинского учреждения, где будущей маме оказали необходимую помощь.