В Ростове-на-Дону с 1 августа 2027 года отменят троллейбусный маршрут № 6 «Центральный рынок — Проспект Королёва». Об этом сообщил директор департамента транспорта Александр Лисичкин.

Отменить маршрут предложили специалисты «МосТрансПроекта», это решение зафиксировано в стратегии развития транспорта. Пока его невозможно закрыть: маршрут входит в один лот с другими, которые планируют сохранить. Все контракты действуют до 31 июля.

По словам Лисичкина, в городе оставят только пять троллейбусных маршрутов: № 2, 17 и 22, которые изначально не планировалось отменять, а также № 1 и № 5 — они будут работать с выпуском в одну машину, чтобы поддерживать сеть в нормативном состоянии. На эти направления будут переставлять технику при поломках на других линиях.

Напомним, в начале 2010-х на маршрут № 6 выходило 10–12 машин.