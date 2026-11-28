В Ростовской области дефицит аппаратов для дистанционной лучевой терапии составляет 11 единиц. Данные приведены в обновлённой региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», утверждённой правительством области, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

По данным источника, в 2025 году в регионе впервые выявили 14 214 случаев злокачественных новообразований. Показатели раннего выявления и выживаемости постепенно улучшаются: доля опухолей, обнаруженных на I и II стадиях, выросла с 54,31% в 2016 году до 63,72% в 2025-м. Доля пациентов, состоящих на диспансерном учёте пять и более лет, увеличилась с 56,1% до 67,1%, а одногодичная летальность снизилась с 14,7% до 12,3%.

Профилактические осмотры и диспансеризацию в прошлом году прошли 1,844 млн жителей — почти 90% от подлежавших обследованию. В рамках этих мероприятий выявили 1 181 злокачественное новообразование, ещё 226 случаев обнаружили по итогам анализа 328,5 тыс. анкет онкоскрининга. Для ранней диагностики рака шейки матки провели 183,2 тыс. исследований жидкостной цитологией (628 выявленных опухолей), в рамках скрининга рака молочной железы — 458,7 тыс. маммографий, охватив 71,3% женщин, которым такое обследование положено.

Однако, как отмечают авторы программы, около четверти взрослого населения области не обращается к врачам больше года, в том числе для профилактики, — это повышает риск позднего выявления онкозаболеваний.

С оборудованием ситуация напряжённая. В радиотерапевтическом отделении Таганрогского филиала областного онкодиспансера работает один линейный ускоритель, а региону необходимо минимум ещё четыре. Всего в онкослужбе области девять рентгенотерапевтических аппаратов и один аппарат контактной радиотерапии; три установки дистанционной гамма-терапии эксплуатируются по 18–20 часов в сутки. В 2025 году лучевое лечение прошли 4 483 пациента. Диагностику обеспечивают 98 аппаратов КТ и 37 аппаратов МРТ — за год на них выполнили 547,8 тыс. и 121 тыс. исследований соответственно.

До 2030 года в областном онкодиспансере планируют построить отделение радиологии с линейным ускорителем — проектная документация уже на рассмотрении региональной госэкспертизы. А к 2028 году намерены возвести новый корпус отделения радионуклидной терапии и диагностики с циклотронно-радиохимическим блоком для лечения радиофармпрепаратами.