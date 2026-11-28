Вечером в четверг, 26 ноября, на трассе между Волгоградом и Каменском произошло ДТП с участием трёх транспортных средств. Авария обернулась трагедией.

ЧП случилось в Белокалитвинском районе. Водитель «Лады Гранты» въехал в иномарку, ехавшую впереди. От удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Донг Фенг».

Как уточнили в Госавтоинспекции региона, 19-летний молодой человек, сидевший за рулём «Гранты», скончался на месте.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.