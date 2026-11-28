Жители Ростовской области смогут воспользоваться интерактивным «Календарём здоровья» на декабрь, оформленным как новогодний адвент-календарь. Об этом сообщили в региональном минздраве. С 1 по 31 декабря каждый день в нём будет открываться новое окошко — всего 31 совет на основе рекомендаций Минздрава России и «задание дня»: простое действие, которое можно выполнить сразу.

Среди примеров — 30 минут ходьбы быстрым шагом, измерение давления себе и близким или день без сладких напитков. Выполненные задания можно отмечать и отслеживать прогресс, а советами легко делиться с родными в мессенджере. Открыть календарь можно как с телефона, так и с компьютера.

В начале месяца участникам предложат выбрать одну полезную привычку, которую они хотят развить в течение декабря, — ежедневные рекомендации помогут постепенно идти к цели. А в конце появятся советы, как встретить Новый год с заботой о здоровье.