Двое человек погибли и трое ранены в аварии на трассе Ростов — Ставрополь. ДТП произошло накануне вечером.

Как сообщили в ГАИ Ростовской области, столкнулись две иномарки. Водитель Hyundai Accent 2003 года рождения, по предварительным данным, выехал на встречную полосу — в месте, где это не запрещено.

Навстречу ему ехал Chevrolet Lacetti под управлением водителя 1959 года рождения. Удар оказался такой силы, что на месте происшествия погибли водитель и пассажир Hyundai Accent. Ещё трое — водитель и пассажиры Chevrolet Lacetti — получили ранения и доставлены в больницу.